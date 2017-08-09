Наверх
Смертельное ДТП на ЕКАДе: фура буквально уничтожила Kia Sorento
14:40, сегодня
Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Праги и Парижа из-за задержки рейсов
14:25, сегодня
До конца года 160 свердловских ветеранов войны получат новые квартиры
14:24, сегодня
С начала августа в Свердловской области пострадали 4 садовода на мотоблоках
13:55, сегодня
По каким причинам не приходят квитанции за капремонт
В Екатеринбурге лишь наполовину выполнили план по обновлению канализации
13:18, сегодня
На Уралмаше начнут ремонт дорог после вмешательства прокуратуры
12:43, сегодня
В России подешевел минимальный набор продуктов
12:21, сегодня
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
В центре Екатеринбурга из-за ДТП встали трамваи
11:56, сегодня
Помощник Путина встретится с жителями Свердловской области
11:43, сегодня
Во Втузгородке мужчина увел девочку: полиция ищет очевидцев и записи с камер видеонаблюдения
11:42, сегодня
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
В Екатеринбурге изменили время начала гала-концерта в День города
11:39, сегодня
В Свердловской области ребенка ударило током в электрощите
11:22, сегодня
Две женщины погибли в ДТП с иномаркой и грузовиком под Екатеринбургом
10:45, сегодня
Как выбрать качественную стальную дверь?
Свердловский школьник спас тонущего мужчину, которому стало плохо под водой
10:16, сегодня
Анонсы программ и ЭХО УРАЛКИНОФЕСТ-2016
09:35, сегодня
В центре Екатеринбурга столкнулись четыре автомобиля
09:31, сегодня
В Свердловской области на благоустройство дворов выделят почти миллиард рублей
09:08, сегодня
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
08:57, сегодня
В Екатеринбурге наградили волонтера, спасшего Диму Пескова, и мужчину, защитившего ребенка от пьяного отца
08:37, сегодня
В Екатеринбурге "девятка" залетела под КамАЗ
08:10, сегодня
"Урал" вытянул ничью в матче с "Зенитом"
21:51, 09.08.2017
"Вернулся сам!" В Екатеринбурге нашелся 27-летний парень, которого искали два дня
20:45, 09.08.2017
В России долги по коммуналке будут выбивать коллекторы
20:20, 09.08.20171
Задушили и разбили лицо камнем: в Свердловской области нашли труп молодой женщины
19:43, 09.08.2017
В Свердловской области температура воздуха опустится до 0 градусов
19:12, 09.08.2017
Фото рыбака на берегу пруда в Екатеринбурге вошло в подборку National Geographic
18:48, 09.08.2017
В Нижнем Тагиле не могут найти рабочих завода, чтобы выплатить долг по зарплате
18:16, 09.08.20171
Один человек погиб и четверо пострадали: стали известны подробности утреннего ДТП на ЕКАДе
17:28, 09.08.2017
"Из-за увлечения родителей дети развиваются с задержкой": диетолог из Екатеринбурга рассказала о вегетарианстве
17:22, 09.08.2017
Арбитра матча "Урал" – "Краснодар" дисквалифицировали за ошибочный пенальти в ворота свердловчан
17:15, 09.08.2017
Утвержден календарь Кубка мира среди молодежных клубных команд по хоккею
16:57, 09.08.2017
Екатеринбургский производитель измерительного оборудования увеличит производство вместе с Банком ВТБ и Корпорацией МСП
16:07, 09.08.2017
Из раздавленной кабины спаслись водитель и пассажирка: подробности столкновения фургона и КАМАЗа под Сысертью
15:58, 09.08.2017
Екатеринбуржец отсудил у "Уральских авиалиний" 130 тысяч за отмененный рейс
15:56, 09.08.2017
"Кто оклеветал нас, ответит по закону". Отец девочки, попавшей в больницу с истощением, рассказал свою версию событий
15:26, 09.08.2017
В Екатеринбурге ограбили пункт приема платежей
15:15, 09.08.2017
В Екатеринбурге погиб рабочий стройки
14:42, 09.08.2017
В Екатеринбурге пропал мужчина на Ford Focus
14:16, 09.08.2017
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка, офисы которого были в Екатеринбурге
13:55, 09.08.2017
ВТБ24 запускает специальную акцию «Драйвер»
13:43, 09.08.2017
В Свердловской области на восемь часов задерживаются два поезда
13:09, 09.08.2017
У "Радуга парк" трамвай сбил пенсионерку
12:39, 09.08.20171
"Побеждал нокаутами и много шутил". НАША пообщалась с друзьями погибшего в Асбесте подростка-кикбоксера
12:27, 09.08.20171
В Екатеринбурге перекрыли полосу около Администрации
12:03, 09.08.2017
Сокращение населения Свердловской области ускорилось в четыре раза
12:02, 09.08.20171
В Свердловской области сирота 10 лет не мог получить жилье
11:55, 09.08.20171
Покусавшая полицейских жительница Богдановича отделалась штрафом
11:28, 09.08.2017
На ЕКАДе произошла авария с участием трех легковушек и фуры
11:27, 09.08.2017
В барах и ресторанах запретят курить кальяны и вейп
10:49, 09.08.2017
Ночью в районе Южного автовокзала нашли труп мужчины
10:18, 09.08.2017
Осенью в Белоярке откроют новую котельную
09:59, 09.08.2017

Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Праги и Парижа из-за задержки рейсов

Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Праги и Парижа из-за задержки рейсов
16+
Фото: архив НАШЕЙ
"Уральские авиалинии" задерживают два рейса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

"Уральские авиалинии" задерживают рейсы из Праги и Парижа в Екатеринбург.
 
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейсы Прага – Екатеринбург и Париж – Екатеринбург задерживаются более чем на четыре часа. Самолет из Праги должен был прилететь в уральскую столицу в 17.50, рейс из Парижа – в 18.45, однако прибытие первого лайнера перенесли на 22.20, второго – на 00.40.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 10.08.2017, 14:25
Тэги: Самолет
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Строительство Развлечения Позитив Мультимедиа Ельцин-центр Психология Путин Криминал Отдых Происшествия Приговор Лошагину Высокие технологии ГИБДД Тест Спорт Коллекторы Недвижимость Дети Гололед Баскетбол Корь ДТП Женщины Интернет Истории 9 мая Шоу-бизнес Новости России Новости дня ЧМ-2018 Конкурсы Крушение самолета под Ростовом Животные Интервью Религия Самолет Минобороны упал в Якутии Видео Производство Необычное Школа Волейбол Туризм Погода Отключение света Уралмаш, Эльмаш Горячее Дом-2 Лайфхак Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Опрос Пожар Медицина Расписание Футбол Расстрел на Депутатской ЗАГС Общественный транспорт История успеха Мировые новости Мужчины Катастрофа Скандал с Новиковым Грипп Финансы Авто Розыск Ошибки врачей Взятки Приостановка полетов в Египет Фото Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Бизнес Взрыв Ту 154 СМИ ЖКХ Свердловской области Храм святой Екатерины ЖКХ Политика Горящие авто Репортаж Выставки Хоккей Самолет В Египте разбился самолет с российскими туристами Новый год Отношения В Екатеринбурге -40 градусов Война ритуальных агентств Дороги Статистика Расстрел Растения Недвижимость Свердловской области Доска позора Кто заработал Транспорт Дело Пьянкова Мода Афиша Биатлон Рецензия Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Экономия Искусство Секс Хэллоуин-2015 Деньги Мистика Скорая помощь Пусть говорят Екатеринбуржцы в разных странах Экономика Новости Знаменитости Обрушение крыши на Калинина Бэби-боксы Кризис и санкции Смерть Военный репортаж Убийство Ирины Вахрушевой МЧС Личное Образование Голодовка в колонии Рейтинг ИГИЛ Эксклюзив Убийство в Рахмангулово Семья Транспортная реформа Дорожные воины Ловец покемонов Студенты Культура Слухи ВУЗ Здоровье Снос монастыря на Качканаре Скандалы Сибирская язва 9 мая Красота История Екатеринбурга Еда Парковки Жизнь в городе Грипп в Екатеринбурге Музыка Мотоциклы Суд

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru