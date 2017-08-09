Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Праги и Парижа из-за задержки рейсов

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"Уральские авиалинии" задерживают два рейса. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017 "Уральские авиалинии" задерживают рейсы из Праги и Парижа в Екатеринбург. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейсы Прага – Екатеринбург и Париж – Екатеринбург задерживаются более чем на четыре часа. Самолет из Праги должен был прилететь в уральскую столицу в 17.50, рейс из Парижа – в 18.45, однако прибытие первого лайнера перенесли на 22.20, второго – на 00.40. В связи с этим областное управление Роспотребнадзора разъяснило права пассажиров в случае задержки самолета. Подробнее здесь.

30 июля "Уральские авиалинии" задержали сразу несколько рейсов в Екатеринбурге: на три часа отложили вылет самолета в Симферополь, на два часа – рейс Минеральные Воды – Екатеринбург, также были задержаны рейсы в Ош (Киргизия) и Душанбе (Таджикистан). За два дня до этого авиакомпания на 9 часов задержала самолет Анталья – Екатеринбург. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 10.08.2017, 14:25

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 10.08.2017, 14:25Тэги: Самолет Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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