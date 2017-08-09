В Екатеринбурге изменили время начала гала-концерта в День города

Главную сцену установят в Историческом сквере.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
В Екатеринбурге гала-концерт в День города начнется в этом году на час раньше обычного.
Главный концерт праздника 19 августа стартует в 18.00 вместо обычных 19.00. Сати Казанова и Стас Пьеха будут выступать перед екатеринбуржцами по часу.
– Обычно с 18.00 до 19.00 технический перерыв, но в этом году исторический сквер не будет молчать, – сказал замглавы администрации города по вопросам соцполитики Михаил Матвеев на расширенном оргкомитете, посвященном Дню города.
Кроме Стаса Пьехи и Сати Казановой, в Екатеринбург на День города приедут Дмитрий Нагиев, который станет ведущим шоу "Голоса Екатеринбурга", Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Александр Пантыкин (они будут жюри шоу). В Академическом выступят группы "Трубецкой" и "Ногу свело". На площади 1905 года выступит "Чайф".
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Всего в программу Дня города вошли 43 мероприятия, основная масса которых намечена на 19 августа.
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Масштабный праздник завершится фейерверком. На официальном сайте Екатеринбурга в преддверии праздника появился специальный раздел, где желающие могут получить всю информацию о Дне города.
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Маша Шмурыгина, 10.08.2017, 11:39
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Тэги: Развлечения, Эксклюзив
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