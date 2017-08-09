В Екатеринбурге изменили время начала гала-концерта в День города

Главную сцену установят в Историческом сквере.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Екатеринбурге гала-концерт в День города начнется в этом году на час раньше обычного.

Главный концерт праздника 19 августа стартует в 18.00 вместо обычных 19.00. Сати Казанова и Стас Пьеха будут выступать перед екатеринбуржцами по часу.

– Обычно с 18.00 до 19.00 технический перерыв, но в этом году исторический сквер не будет молчать, – сказал замглавы администрации города по вопросам соцполитики Михаил Матвеев на расширенном оргкомитете, посвященном Дню города.

Кроме Стаса Пьехи и Сати Казановой, в Екатеринбург на День города приедут Дмитрий Нагиев , который станет ведущим шоу "Голоса Екатеринбурга", Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Александр Пантыкин (они будут жюри шоу). В Академическом выступят группы "Трубецкой" и "Ногу свело". На площади 1905 года выступит "Чайф".

Всего в программу Дня города вошли 43 мероприятия, основная масса которых намечена на 19 августа.

Масштабный праздник завершится фейерверком. На официальном сайте Екатеринбурга в преддверии праздника появился специальный раздел , где желающие могут получить всю информацию о Дне города.

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