В Екатеринбурге лишь на половину выполнили план по обновлению канализации

Основная причина – долги горожан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В администрации Екатеринбурга подвели итоги инвестиционной программы «Водоканала» за 2014-2016 годы, которая стартовал 11 лет назад.

Ее главная цель – обновление водопровода и канализации, а также внедрение высокотехнологичных систем очистки. На сегодняшний день, в это вложили 27 миллиардов рублей, а план выполнен только на 56 %.

Основная причина провала - это долг горожан почти в 3,5 миллиарда рублей. Тем не менее, реализация инвестиционной программы будет продолжена.

– В 2017 году запланированы к вводу в эксплуатацию метантенки на Северной аэрационной станции, современное реагентное хозяйство , здание ультрафиолета и диоксида хлора на головных сооружениях водопровода, – сообщает "Водоканал".

Напомним, что всего за услуги ЖКХ жители Екатеринбурга задолжали 4,6 миллиардов рублей.

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