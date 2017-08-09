В Екатеринбурге лишат прав 20 водителей, которые не пропустили скорую помощь

Автохамов ловили "на живца".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

ГИБДД Екатеринбурга провела операцию "Маяк" по выявлению водителей, которые не пропускают на дорогах скорую помощь.

В итоге 20 автохамов проигнорировали спецсигналы "кареты" медиков. Все происходило, что называется, "на живца". Все нарушения засняли на видео.

– За свои нарушения водители заплатят штраф или будут лишены права управления на срок до 3 месяцев, – сообщает городское ГИБДД.

Добавим, что сегодня на 26 километре ЕКАДа произошло смертельное ДТП.

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