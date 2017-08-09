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В Екатеринбурге наградили волонтера, спасшего Диму Пескова, и мужчину, защитившего ребенка от пьяного отца

В Екатеринбурге наградили волонтера, спасшего Диму Пескова, и мужчину, защитившего ребенка от пьяного отца
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Фото: СК РФ по Свердловской области
Павлу Карпенко вручили медаль "За отличие", Рустаму Мелиеву – "За содействие".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Екатеринбурге вручили ведомственные награды Павлу Карпенко за спасение четырехлетнего Димы Пескова и Рустаму Малиеву, защитившему ребенка от пьяного отца. 
 
Волонтер поискового отряда Павлен Карпенко принимал активное участие в поисках четырехлетнего Димы Пескова, который потерялся в лесу возле Рефтинского водохранилища 10 июня. В поисковой операции участвовали более 500 человек – спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и обычные граждане.
 
Поиски шли четыре дня, пока  в четвертом часу 14 июня Павел на обнаружил обессиленного, но живого Диму, лежащего на земле в нескольких километрах от места исчезновения. Диму доставили в больницу, где он быстро пошел на поправку. 
 
  • Приказом главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Павла наградили медалью "За отличие". 
Вручили медаль и екатеринбуржцу Рустаму Мелиеву, ударом остановившего пьяного отца, который бил своего четырехлетнего сына головой об асфальт. Инцидент произошел в апреле 2017 года на Уралмаше, произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и вызвало широкий общественный резонанс. Ребенок остался жив, его отца приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
 
  • Рустама Мелиева наградили медалью "За содействие".

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Маша Шмурыгина, 10.08.2017, 08:37
Тэги: Жизнь в городе
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