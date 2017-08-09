В Екатеринбурге наградили волонтера, спасшего Диму Пескова, и мужчину, защитившего ребенка от пьяного отца

16+ Фото: СК РФ по Свердловской области

Павлу Карпенко вручили медаль "За отличие", Рустаму Мелиеву – "За содействие". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017 В Екатеринбурге вручили ведомственные награды Павлу Карпенко за спасение четырехлетнего Димы Пескова и Рустаму Малиеву, защитившему ребенка от пьяного отца. Волонтер поискового отряда Павлен Карпенко принимал активное участие в поисках четырехлетнего Димы Пескова , который потерялся в лесу возле Рефтинского водохранилища 10 июня. В поисковой операции участвовали более 500 человек – спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры и обычные граждане. Поиски шли четыре дня, пока в четвертом часу 14 июня Павел на обнаружил обессиленного, но живого Диму, лежащего на земле в нескольких километрах от места исчезновения. Диму доставили в больницу, где он быстро пошел на поправку. Приказом главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Павла наградили медалью "За отличие". Вручили медаль и екатеринбуржцу Рустаму Мелиеву, ударом остановившего пьяного отца, который бил своего четырехлетнего сына головой об асфальт. Инцидент произошел в апреле 2017 года на Уралмаше, произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и вызвало широкий общественный резонанс. Ребенок остался жив, его отца приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Рустама Мелиева наградили медалью "За содействие". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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