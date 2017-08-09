В фуре, прибывшей в Екатеринбург из Москвы, нашли коробку с полуживыми котятами

Животные не ели шесть дней, два котенка погибли, еще двоих пытаются выходить ветеринары.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В Екатеринбурге в прибывшей из Москвы фуре нашли коробку с четырьмя котятами, которые не ели несколько дней. Два котенка погибли, еще двух пытаются спасти ветеринары.

В Центре реабилитации животных УрГАУ, куда обратилась транспортная компания, говорят, что два котенка чудом выжили. Один погиб в дороге, второй – уже в центре. Чтобы выходить их, сотрудники центра в срочном порядке нашли кормящую кошку. Котята находятся в тяжелом состоянии, так как не ели и не пили почти неделю.