В конкурсе «Мисс Екатеринбург – 2017» оставили 31 участницу: в финал попадет десятка лучших

"Наша Газета" побывала на генеральном прогоне, увидев девушек без костюмов и макияжа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В столице Урала накануне Дня города, 11 августа, пройдет традиционный конкурс красоты "Мисс Екатеринбург – 2017". В этом году он состоится в юбилейный 20-й раз. О секретах и своих ожиданиях рассказали организаторы конкурса, а также "Мисс Россия – 2017" Полина Попова, "Мисс Екатеринбург – 2014" София Никитчук и победительница конкурса прошлого года Елизавета Аниховская.

Как уточнил замглавы администрации Екатеринбурга по соцполитике Михаил Матвеев, особенностью конкурса станет то, что на него собрались 17 победительниц прошлых лет.

– В жюри конкурса в этом году будет и "Мисс Россия – 2017" Полина Попова, которая родом из Екатеринбурга. А сегодня проводится особая фотосъемка для 17 победительниц прошлых лет. Из 20 не смогли быть только Анна Лисун из-за контракта в Нью-Йорке, Ирина Антоненко из-за съемок у Безрукова и Елена Смышляева – она родила 2-го ребенка. Приедет даже Евгения Образцова, которая выиграла конкурс 16 лет назад, а потом стала мамой семи детей, – рассказала директор конкурса Светлана Петракова.

На пресс-конференцию "Мисс Екатеринбург – 2014" и первая вице-мисс Мира – 2015 София Никитчук пришла, следуя всем модным тенденциям: брючный костюм в полоску, необычные туфли, топ в бельевом стиле, укладка "пляжные волны", необычные туфли с острыми носами.

– Я безумно рада сюда вернуться, в этом году по-особенному, приезжаю как на день рождения к родным, на близкую встречу. В меня именно здесь поверили в 2014 году. Кто я есть сейчас – все это благодаря участию и победе. После этого у меня началась гонка личностного роста, потом были и всероссийский и мировой конкурсы, – рассказала Никитчук.

С ней согласилась и Елизавета Аниховская, которая в этом году готова передать свою корону главной красавицы города и говорит, что у нее нет чувства сожаления, только радость за новых девочек.

Как отметила начальник управления культуры администрации города Татьяна Ярошевская, конкурс "Мисс Екатеринбург" – это одно из самых светских и культурных явлений столицы Урала.

– В этом году мы приняли решение оставить на финал всех 31 девушку, которые прошли кастинг и подготовку, хотя планировали отказать нескольким. За время тренировок все они очень выросли и на преджюри оказали самое приятное впечатление. Конкурс – это талисман Дня города. Мисс – это его лицо на всероссийской, а то и мировой арене. Лучшей станет та, которая убедит всех в своих интеллекте, достоинствах, лидерских качествах, а не только красоте, – отметила Ярошевская.

"Мисс Россия – 2017" Полина Попова рассказала, что приезд на конкурс – это ее первый официальный визит в Екатеринбург после победы.

– Я рада снова приехать в родной город, я же тут родилась и выросла, это самый крутой город в России, он всегда в моем сердце. Конкурс красоты, особенно такого уровня, девочкам дает багаж знаний и эмоций на всю жизнь, – отметила Попова.

Петракова отметила, что в этом году не будет видеотрансляции конкурса.

– Мы не нашли достаточно хорошего партнера, не хватило денег, а понижать планку не хотим. Во время конкурса будет работать 7 камер, потом фильм запишем, – уточнила она.

Организаторы активно приглашают всех покупать билеты и вживую смотреть мероприятия: на продажу было выставлено около 300 мест, на сегодня в кассах оставалось около 50. Цена билетов составляет 1500–2500 рублей.

В этом году в финал жюри будет выбирать не 15, а 9 участниц, а 10-ю определят голосованием. "Мисс Зрительских симпатий" также останется, за нее будут голосовать отдельно жетонами.

– Топ-10 преджюри уже примерно выбран, но победительницей станет только та, которая покажет себя наиболее достойно. И это может быть совершенно внезапно даже для нас, такое уже бывало, – уточнила директор конкурса.

Генеральная репетиция конкурса "Мисс Екатеринбург – 2017"