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В сентябре на Шарташе начнут вырубать деревья

В сентябре на Шарташе начнут вырубать деревья
16+
Фото: открытые источники
Там сделают велодорожки и прогулочную трассу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В четверг, 10 августа, департамент информполитики Свердловской области сообщил, что с осени начнется масштабная кампания по благоустройстру Шарташского лесопарка. Распоряжение о работе в лесопарке дал глава региона Евгений Куйвашев.

Департаменту лесного хозяйства предписано исследовать прибрежный лес, очистить его от больных и старых деревьев. Проведение санитарных рубок начнется в конце сентября. Это даст дополнительное пространство для роста молодых и здоровых деревьев.

Также специалисты разработают план пешеходно-велосипедной трассы вдоль береговой линии.

  • Евгений Куйвашев в прошедшие выходные вместе с горожанами, воспитанниками детско-юношеских школ принял участие в городской велопрогулке "Тур де Шарташ".

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Галина Исакова, 10.08.2017, 18:34
Тэги: Здоровье, Культура, Жизнь в городе
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