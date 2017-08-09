Там сделают велодорожки и прогулочную трассу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
В четверг, 10 августа, департамент информполитики Свердловской области сообщил, что с осени начнется масштабная кампания по благоустройстру Шарташского лесопарка. Распоряжение о работе в лесопарке дал глава региона Евгений Куйвашев.
Департаменту лесного хозяйства предписано исследовать прибрежный лес, очистить его от больных и старых деревьев. Проведение санитарных рубок начнется в конце сентября. Это даст дополнительное пространство для роста молодых и здоровых деревьев.
Также специалисты разработают план пешеходно-велосипедной трассы вдоль береговой линии.
- Евгений Куйвашев в прошедшие выходные вместе с горожанами, воспитанниками детско-юношеских школ принял участие в городской велопрогулке "Тур де Шарташ".