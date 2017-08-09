В свердловских школах появятся еще 5000 мест

Школы расширят в преддверии перехода всех образовательных учреждений на обучение в одну смену.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

До конца 2017 года в Свердловской области появятся почти пять тысяч мест в школах.

Как сообщили в областном департаменте инфорполитики, 4 689 новых мест в свердловских школах появятся в рамках региональной программы. К 2025 году все школы России перейдут на учебу в одну смену, и свердловские школы могут столкнуться с нехваткой мест из-за большого количества школьников, которые обучаются во вторую смену.

Поэтому к концу этого года в области появятся почти пять тысяч дополнительных мест для учеников. Программа по обеспечению школ местами является приоритетной в областном Минобразования.