В Свердловской области будут судить похоронщика, обокравшего 127 клиентов

Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

Прокуратура Свердловской области сообщает, что в Нижнем Тагиле будут судить мошенника из сферы ритуальных услуг.

По данным ведомства, 37-летний местный житель полтора года, с 2014 по 2016 год, брал деньги у скорбящих родственников на изготовление надгробных памятников. Следствию удалось доказать, что лже-предприниматель заведомо знал, что не сможет выполнить заказы, однако сознательно пошел на обман. После нескольких сделок он попытался скрыться.

Всего он обокрал 127 клиентов на общую сумму свыше 3,3 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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