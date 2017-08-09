В Свердловской области на благоустройство дворов выделят почти миллиард рублей

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В Екатеринбурге обустроят 14 дворов. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017 В Свердловской области на благоустройство почти сотни дворов потратят 908 миллионов рублей, сообщили в региональном правительстве. Свердловская область стала участником федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". По заявкам свердловчан в программу включили дворы, парки, скверы и другие общественно-значимые территории в 33 муниципалитетах области. Всего будут благоустроены 98 дворов многоквартирных домов и 34 общественно-значимых объекта. 908 миллионов рублей уже распределены между муниципалитетами. В Екатеринбурге благоустроят 14 дворов. Сейчас для проведения работ ищут подрядчиков. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 10.08.2017, 09:08

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 10.08.2017, 09:08Тэги: Деньги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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