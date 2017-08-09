В Свердловской области на благоустройство дворов выделят почти миллиард рублей

В Екатеринбурге обустроят 14 дворов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017
В Свердловской области на благоустройство почти сотни дворов потратят 908 миллионов рублей, сообщили в региональном правительстве.
Свердловская область стала участником федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". По заявкам свердловчан в программу включили дворы, парки, скверы и другие общественно-значимые территории в 33 муниципалитетах области.
Всего будут благоустроены 98 дворов многоквартирных домов и 34 общественно-значимых объекта. 908 миллионов рублей уже распределены между муниципалитетами.
- В Екатеринбурге благоустроят 14 дворов. Сейчас для проведения работ ищут подрядчиков.