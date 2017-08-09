Власти города проверили готовность всех служб к 19 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.08.2017

В четверг, 10 августа, в администрации города прошел третий, расширенный, комитет по подготовке ко Дню города. Большой актовый зал, выходящий на ремонтируемую площадь 1905 года, был полон участниками: руководителями площадок, где пройдут праздничные концерты, представителями всех семи районов города и ответственных служб – МЧС, УВД, сотрудниками комитетов по транспорту, по благоустройству, по товарному рынку, Управления культуры.

Как организаторы готовы к Дню города, насколько удобно и приятно будет горожанам 19 августа, – об этом всех участников спрашивал ведущий встречи, заместитель главы администрации Михаил Матвеев.

Привести в порядок площадь 1905 года

Коснулись и одного из главных вопросов – приведения в порядок площади 1905 года.

– Мы за то, чтобы город менялся к лучшему, - сказал Михаил Матвеев. – Но можно совместить благоустройство и удобство для горожан в праздничные дни. Поэтому прошу комитет по благоустройству доделать плитку на площади 1905 года. То, что не разбирали, не разбирайте уже. А что разобрали – доделайте, – уточнил Матвеев.

На какие пункты администрация обратила особое внимание

Утверждено 48 больших мероприятий. Отдельно проговорили подготовку по следующим вопросам: чтобы торговали только те, у кого есть лицензия, чтобы Роспотребнадзор жестко контролировал качество пищевой продукции на празднике. Также отметили, как важно сделать удобную и понятную навигацию – то есть информационные стенды и указатели. Руководителей районов спрашивали, как они запланировали День города в отдаленных районах – поселках в составе города, какие концерты и ярмарки пройдут в Северке, Шувакише, Горном Щите и т.д.

Фото с Дня города-2016 из архива НАШЕЙ

Как проедут на День города инвалиды

Отдельный пункт встречи посвятили маломобильным группам населения.

– Это важно, чтобы инвалиды участвовали в Дне города, чтобы чувствовали себя комфортно в городской среде, – сказал Михаил Матвеев. – Екатеринбург заявился на участие в ЭКСПО–2025, где упор будет сделан именно на инклюзивные технологии. Мир идет по пути расширения городского пространства для людей с ограниченными возможностями. И мы хотим быть с миром на равных не только в вопросах обороноспособности.

Гала-концерт начнется 19 августа в 18 часов

Главная новость, которая касается всех жителей, которые придут на День города, – гала-концерт в Историческом сквере. Он начнется в 18 часов, то есть на час раньше, чем обычно.

– Две звезды выступят – Сати Казанова и Стас Пьеха, по часу каждый из них. В этом году обойдемся без технического перерыва с 18 до 19 часов, Исторический сквер не будет молчать! Концерты и выступления пойдут нон-стоп, – пояснил Матвеев.

Еще одно уточнение касалось въезда в центр города машин. Движение перекроют, по центральным улицам разрешат передвигаться только спецавтотранспорту.

Самые значимые мероприятия Дня города

Верх-Исетский район примет яркое и нестандартное спортивное событие года – парусную регату. Она пройдет на акватории Верх-Исетского пруда. Торжественное открытие состоится 17 августа в 18 часов.

Кировский район выступил с инициативой устроить на площади Советской Армии (около ОДО и "Черного тюльпана") сдачу норм ГТО. Идея очень понравилась руководству города.

– Пусть это станет новым брендом Екатеринбурга! "Я сдал нормы ГТО в День города", отличная инициатива.

В этом году участникам выдадут стилизованные значки, а в следующем, пообещали власти района, нормы ГТО можно будет сдать уже на полном серьезе: с заплывом в бассейне и прохождением всех необходимых дисциплин.

Ленинский район похвастался активностью Академического микрорайона, который не просил деньги ни у районной администрации, ни у городской. Они придумали фестиваль "Добрососедство", все организовали сами и пригласили группы Trubetskoy и "Ногу свело!" Весь день 19 августа с 12.00 до 19.00 часов на перекрестке Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина для жителей и гостей района откроется целый парк развлечений, батутный городок, мастерская по созданию сотен воздушных змеев, городской пикник.

– Это могло бы стать "заразительным мероприятием" для других районов. Об этом надо трубить и рассказывать, какие молодцы в Академическом, – сказал Михаил Матвеев.

Утраченные традиции

Октябрьский район и поселок Кольцово устроят большой праздник 20-го числа. К сожалению, утратилась традиция проводить фестиваль, посвященный Дню воздушного флота. Главе района порекомендовали вовлекать в проведение праздников градообразующее предприятие – аэропорт.

Потерялась еще одна традиция – гуляния на площади Первой Пятилетки на Уралмаше. Праздник пройдет 18 августа на бульваре Культуры с 17 часов.

На Химмаше концерты и эстафеты пройдут 18 и 20 августа. Эти числа выбраны с прицелом, чтобы жители района могли в субботу поехать в центр и принять участие в общегородском празднике.

Праздник для тех, кто в больницах

Железнодорожный район в августе отмечает сразу три события: День города, День района и День железнодорожника. Поэтому мероприятий, конкурсов, эстафет и концертов весь август здесь проводится много. Администрация города высказала предложение, что стоит устраивать праздник не только для здоровых и активных горожан, но и, например, высадить "культурный десант" в больницы.

– Пациентам важно чувствовать пульс праздника, повысить свое настроение, разделить со всем городом его подъем, – заметили организаторы Дня города.

В заключение встречи представитель администрации пожелал всем участникам и гостям Дня города интересных концертов, добрых впечатлений и хорошей погоды и посоветовал одеваться "на все случаи жизни", чтобы ничто не омрачило праздник.