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Данные первых экзитполов: на выборах губернатора Свердловской области победил Евгений Куйвашев

Данные первых экзитполов: на выборах губернатора Свердловской области победил Евгений Куйвашев
16+
Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
Он набрал более 60% голосов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

По данным первых экзитполов, на выборах губернатора Свердловской области ожидаемо победил Евгений Куйвашев. Как сообщает Znak.com, по итогам сегодняшнего дня голосования врио главы региона набрал 67%.
 
Портал приводит цифры и по другим кандидатам. На втором месте – Алексей Парфенов (10,5%), на третьем – Дмитрий Ионин (7,4%). Следом идут Игорь Торощин (5,4%) и Дмитрий Сергин (4,7%). А замыкает шестерку кандидатов Константин Киселев (3,5%).
 
Отметим, что ровно в 20:00 избирательные участки завершили свою работу. По данным на 18.00 на выборах губернатора Свердловской области проголосовали лишь 33,47% избирателей.

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Евгений Светлый, 10.09.2017, 20:50
Тэги: Политика, Новости
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Имя10 сентября 2017, 21:05
Какая неожиданность))) А почему не 167? Всем труженникам -выборщикам объявить строгий выговор!
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