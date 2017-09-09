Данные первых экзитполов: на выборах губернатора Свердловской области победил Евгений Куйвашев

Он набрал более 60% голосов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

По данным первых экзитполов, на выборах губернатора Свердловской области ожидаемо победил Евгений Куйвашев. Как сообщает Znak.com, по итогам сегодняшнего дня голосования врио главы региона набрал 67%.

Портал приводит цифры и по другим кандидатам. На втором месте – Алексей Парфенов (10,5%), на третьем – Дмитрий Ионин (7,4%). Следом идут Игорь Торощин (5,4%) и Дмитрий Сергин (4,7%). А замыкает шестерку кандидатов Константин Киселев (3,5%).

Отметим, что ровно в 20:00 избирательные участки завершили свою работу. По данным на 18.00 на выборах губернатора Свердловской области проголосовали лишь 33,47% избирателей.

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