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В день выборов в Свердловской области выпал снег

В день выборов в Свердловской области выпал снег
16+
Фото: Сергей Тюриков / facebook.com
Это произошло на севере региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

Утром 10 сентября на севере Свердловской области выпал снег. Фото с заснеженной трассой под Североуральском выложил в Facebook президент Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга Сергей Тюриков.
 
 
Он уточнил, что сделал фото утром вблизи деревни Баяновка, что находится западнее Североуральска. На снимке видно, что снегом покрыло лес и дорогу. 
 

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Евгений Светлый, 10.09.2017, 19:00
Тэги: Погода, Новости
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