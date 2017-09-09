В день выборов в Свердловской области выпал снег

Это произошло на севере региона.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017
Утром 10 сентября на севере Свердловской области выпал снег. Фото с заснеженной трассой под Североуральском выложил в Facebook президент Союза малого и среднего предпринимательства Екатеринбурга Сергей Тюриков.
Он уточнил, что сделал фото утром вблизи деревни Баяновка, что находится западнее Североуральска. На снимке видно, что снегом покрыло лес и дорогу.
Напомним, что в пятницу синоптики и спасатели предупреждали свердловчан о возможном снеге.
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