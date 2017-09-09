В Нижнем Тагиле закидали камнями кандидата в депутаты гордумы, устроившего погоню за агитатором

Вячеслав Горячкин обратился в полицию, и нарушителя задержали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

В Нижнем Тагиле напали на кандидата в депутаты городской думы, сообщает АН «Между строк».В единый день голосования Вячеслав Горячкин решил проехать по участкам, чтобы проверить, нет ли там нарушений. И у одного из них он заметил автобус с агитационной надписью на борту. Кандидат предупредил водителя о нарушении.

Когда наблюдатели вместе с полицейскими сообщили водителю, что это запрещено, тот попытался скрыться. Кандидат в депутаты начал преследовать его на своем авто. Догнать нарушителя удалось в частном секторе через несколько кварталов. Но едва Горячкин выехал на улицу, водитель автобуса выскочил, схватил монтировку и побежал в сторону машины преследователя. Горчкину пришлось сдать назад, чтобы брошенные водителем камни не попали в авто.

После этого инцидента кандидат в депутаты обратился в полицию, и, по данным Znak.com, нарушителя уже задержали.

Напомним, НАША ведет онлайн-трансляцию со дня выборов в Свердловской области.

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