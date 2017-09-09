Выборы губернатора Свердловской области: следим за ходом голосования в онлайн-режиме

Избирательные участки открылись в Екатеринбурге с 08:00.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017
В единый день голосования, 10 сентября, в Свердловской области проходят выборы губернатора. НАША следит за ходом голосования в режиме онлайн.
Напомним, что на пост главы региона претендуют шесть человек: депутат Госдумы Игорь Торощин, депутат Заксобрания Дмитрий Ионин, депутаты Гордумы Дмитрий Сергин и Константин Киселев, банкир Алексей Парфенов и врио губернатора Евгений Куйвашев. Подробнее о них можно прочитать здесь.
Такм образом, екатеринбуржцы, которые придут на избирательные участки, получат всего лишь один бюллетень с шестью фамилиями. Но проголосовать можно только за одного кандидата. Бюллетень с несколькими галочками признают недействительным.
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Предварительные результаты голосования станут известны ближе к полуночи. Но официальное подведение итогов запланировано на 12 сентября. Если вдруг понадобится проводить второй тур по голосования, то избирком готов провести его 23 сентября.
08.30. Избирательные участки открылись с 08.00. Но, как передает корреспондент НАШЕЙ, пока там больше журналистов, чем желающих проголосовать.
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
08:35. Голсование будет продолжаться ровно 12 часов – до 20:00.
08:50 За происходящим на участках можно следить в режиме онлайн на портале "Web Выборы".