Выборы губернатора Свердловской области: следим за ходом голосования в онлайн-режиме

Избирательные участки открылись в Екатеринбурге с 08:00.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

В единый день голосования, 10 сентября, в Свердловской области проходят выборы губернатора. НАША следит за ходом голосования в режиме онлайн.

Напомним, что на пост главы региона претендуют шесть человек: депутат Госдумы Игорь Торощин, депутат Заксобрания Дмитрий Ионин, депутаты Гордумы Дмитрий Сергин и Константин Киселев, банкир Алексей Парфенов и врио губернатора Евгений Куйвашев. Подробнее о них можно прочитать здесь

Такм образом, екатеринбуржцы, которые придут на избирательные участки, получат всего лишь один бюллетень с шестью фамилиями. Но проголосовать можно только за одного кандидата. Бюллетень с несколькими галочками признают недействительным.

Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

08.30. Избирательные участки открылись с 08.00. Но, как передает корреспондент НАШЕЙ, пока там больше журналистов, чем желающих проголосовать.

Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

08:35. Голсование будет продолжаться ровно 12 часов – до 20:00.