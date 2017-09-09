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Выборы губернатора Свердловской области: следим за ходом голосования в онлайн-режиме

Выборы губернатора Свердловской области: следим за ходом голосования в онлайн-режиме
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Избирательные участки открылись в Екатеринбурге с 08:00.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.09.2017

В единый день голосования, 10 сентября, в Свердловской области проходят выборы губернатора. НАША следит за ходом голосования в режиме онлайн.
 
Напомним, что на пост главы региона претендуют шесть человек: депутат Госдумы Игорь Торощин, депутат Заксобрания Дмитрий Ионин, депутаты Гордумы Дмитрий Сергин и Константин Киселев, банкир Алексей Парфенов и врио губернатора Евгений Куйвашев. Подробнее о них можно прочитать здесь.
 
Такм образом, екатеринбуржцы, которые придут на избирательные участки, получат всего лишь один бюллетень с шестью фамилиями. Но  проголосовать можно только за одного кандидата. Бюллетень с несколькими галочками признают недействительным.
 
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
 
Предварительные результаты голосования станут известны ближе к полуночи. Но официальное подведение итогов запланировано на 12 сентябряЕсли вдруг понадобится проводить второй тур по голосования, то избирком готов провести его 23 сентября.
 
08.30. Избирательные участки открылись с 08.00. Но, как передает корреспондент НАШЕЙ, пока там больше журналистов, чем желающих проголосовать.
 
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
 
08:35. Голсование будет продолжаться ровно 12 часов – до 20:00.
 
08:50 За происходящим на участках можно следить в режиме онлайн на портале "Web Выборы". 
 
 
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 10.09.2017, 08:30
Тэги: Политика, Жизнь в городе, Новости
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