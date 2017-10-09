«Будущая элита нашей страны»: два уральца набрали максимальный балл за три экзамена на ЕГЭ

Школьников из Екатеринбурга уже похвалил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Рособрнадзор впервые за время проведения ЕГЭ решил посчитать количество выпускников, набравших за три экзамена максимальное количество баллов – 300. Из 350 тысяч сдававших экзамен таких ребят набралось всего 23, при этом двое из них представляют Екатеринбург.

Большинство трехсотбалльников закончили учебные заведения в крупных городах европейской части России, а исключениями как раз стали Константин Махнев и Дмитрий Рыбин, которые учились в школе при УрФУ в Екатеринбурге. Также не центральную Россию представляют Даниил Уткин (Курган) и Дмитрий Ромский (Новосибирск).

Ребят, сумевших набрать максимум баллов на трех экзаменах, похвалил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

– Сейчас все они уже определили свою дальнейшую судьбу, – цитируют чиновника "Известия". – Кто-то выбрал путь в фундаментальную науку. Есть и такие, кто поступил в технический вуз или остался учиться в своем регионе. Но какой бы вуз они ни окончили и какую бы профессию ни избрали себе в дальнейшем, хочется верить, что эти выпускники – будущая интеллектуальная элита нашей страны.

Среди 23 трехсотбалльников 9 девушек и 14 парней.

Всего школьные выпускники сдают четыре экзамена, но набрать 400 баллов никому не удалось.

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