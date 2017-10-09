Депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали против обсуждения строительства храма-на-воде

Заседание прошло сегодня, 10 октября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
Сегодня в гордуме Екатеринбурга состоялось заседание, на котором депутаты должны были обсуждать вопрос строительства храма-на-воде, однако большинство проголосовало против.
По словам депутата Григория Вихарева, два депутата вышли с вопросами, которых нет в повестке: это возведение храма-на-воде и общественные приемные. Большинство коллег инициаторов предпочли не обсуждать эти темы и проголосовали против, решив, что эти вопросы можно обсудить отдельно во время информационного часа.
Депутат Илья Лобов, который внес вопрос о храме, на своей странице в Фейсбуке перечислил всех депутатов, которые, по его словам, "испугались" обсуждать строительство культового сооружения и проголосовали против этого вопроса. При этом депутат отметил, что внес вопрос на рассмотрение депутатов на основании обращения 770 человек. Лобов заверил, что будет добиваться обсуждения этой темы в гордуме.
- Против строительства храма на Городском пруду выступают многие горожане, ученые УрО РАН, общественники, архитекторы, представители власти, писатели, известные блогеры и сами верующие. Активисты раздавали листовки против строительства храма, трижды проводили акции "Обними пруд" и собирали подписи под петициями.
- Все материалы о скандале вокруг будущего строительства храма святой Екатерины читайте здесь.
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