Егор Крид встретился со своей бабушкой-экстремалкой из Екатеринбурга

Несмотря на преклонный возраст, женщина прыгнула с парашютом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Егор Крид встретился со своей двоюродной бабушкой, которая живет в Екатеринбурге. Об этом известный певец написал в своем Instagram.

– В Екатеринбурге впервые за последние несколько лет встретился с моей двоюродной бабушкой Таей. Тая в день своего 80-летия прыгнула с парашютом. Она каждый день встаёт в 6.30 утра и идёт на свою любимую работу, а также преподаёт в бассейне и садится на шпагат!

Мечтает, ставит цели и реализовывает. Тая, Вы для меня огромный пример для подражания. Вот как надо жить. Безумно был рад нашей встрече, отлично поностальгировали. Люблю, – написал Крид накануне концерта в Екатеринбурге.