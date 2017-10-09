Екатеринбургская миграционная служба переезжает с ВИЗа на Ботанику

Прием граждан начнется не раньше 18 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Подразделение по вопросам миграции по Свердловской области изменит свое место работы в Екатеринбурге. С 10 по 17 октября оно переедет из здания на Крылова, 2а, на Крестинского, 61.

По словам начальника пресс-службы областного МВД Валерия Горелых прием граждан должен возобновиться 18 октября, а подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения можно через портал госуслуг и в других подразделениях по вопросам миграции.

С 10 по 13 октября на Крылова будут выдавать уже готовые загранпаспорта в кабинете 101.

График выдачи: 10 октября с 9.00 до 13.00, 11 октября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 19.00, 13 октября с 9.00 до 13.00.

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