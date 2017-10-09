Екатеринбургские телеведущие Евгений Енин и Максим Путинцев поменялись каналами

Они и дальше будут вести разговорные программы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Телеведущие Евгений Енин и Максим Путинцев решили поменяться местами работы. Енин начнет работать на ОТВ, а Путинцев перейдет на "Четвертый канал".

– На федеральных телеканалах есть традиция: ведущие переходят с канала на канал. Мы с Максимом Путинцевым решили привить эту традицию в Екатеринбурге, с целью повышения уровня его столичности. Так что в ближайшем времени мы меняемся. Я буду вести разговорные программы на ОТВ, Путинцев - на "4 канале". И нам новые впечатления, и зрителям разнообразие. Подробности по мере поступления, – написал Енин в своем Facebook.

– Эля (Элеонора Расулова, директор "Четвертого канала") предложила, я подумал и согласился. Детали сейчас обсуждаем, но это точно будет формат интервью, – цитирует Путинцева E1.

Такая смена кадров лишь подтверждает слухи о смене направления на "Четверке".

На прошлой неделе по всему Екатеринбургу появились "траурные" рекламные щиты, в которых редакция канала "попрощалась со зрителями".

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