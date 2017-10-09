Евгений Ройзман о задержаниях на пикете в поддержку Навального: «Полиции кричали: твари, предатели России»

Мэр Екатеринбурга был в центре событий в минувшую субботу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал, из-за чего на пикете в поддержку Алексея Навального на площади Труда начали задерживать людей. Видеообращение опубликовано на странице главы города в Facebook.

– Начались настолько жесткие кричалки, что я стесняюсь их повторять. Услышав эти лозунги, полицейские выхватили из толпы человека и утащили (в автозак. – Прим. авт.). В ответ им прокричали "твари, предатели России". Они рассвирепели еще больше, и продолжили задерживать митингующих. В итоге это закончилась тем, что человек 400 толпой отправились к отделу полиции, продолжая кричать эти лозунги уже на весь город, – вспоминает Евгений Ройзман.

Мэр Екатеринбурга ожидал увидеть другое развитие событий на этом пикете.

– Мог бы быть нормальный митинг, воспитанные люди бы собрались, задекларировали свою позицию и разошлись. А в результате добились только эффекта в тысячи публикаций и фотографий, – посетовал Евгений Ройзман.

НАША вела трансляцию с пикета в Екатеринбурге.

Одним из первых на площади Труда был задержан глава регионального штаба Алексея Навального в столице Урала Виктор Бармин. Уже известно, чего его приговорили к 20 часам обязательных работ.

На акциях в городах России в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны 290 человек. Всего задержания были проведены в 26 российских городах.

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