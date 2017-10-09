Из-за тумана в «Кольцово» задерживают рейсы

Ночью самолеты не могли ни вылететь, ни приземлиться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Из-за ночного тумана, который окутал Екатеринбург еще днем 9 октября, в аэропорту "Кольцово" задерживаются несколько рейсов.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием на 1,5 часа из Екатеринбурга отправился самолет "Уральских авиалиний" в Прагу, на 4,5 часов задержали рейс авиакомпании "Победа" в Санкт-Петербург.

Также не смогли вовремя вылететь в Екатеринбург самолеты «Уральских авиалиний» из Бангкока, Пекина, авиакомпании "Ямал" из Тюмени.

На 5 и 7 часов задержали рейсы "Победы" и "Nord Wind" из Москвы.

На 4 часа отложен рейс "Турецких авиалиний" из Стамбула.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!