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Из-за тумана в «Кольцово» задерживают рейсы

Из-за тумана в "Кольцово" задерживают рейсы
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Ночью самолеты не могли ни вылететь, ни приземлиться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Из-за ночного тумана, который окутал Екатеринбург еще днем 9 октября, в аэропорту "Кольцово" задерживаются несколько рейсов.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием на 1,5 часа из Екатеринбурга отправился самолет "Уральских авиалиний" в Прагу, на 4,5 часов задержали рейс авиакомпании "Победа" в Санкт-Петербург.

Также не смогли вовремя вылететь в Екатеринбург самолеты «Уральских авиалиний» из Бангкока, Пекина, авиакомпании "Ямал" из Тюмени.

  • На 5 и 7 часов задержали рейсы "Победы" и "Nord Wind" из Москвы.
  • На 4 часа отложен рейс "Турецких авиалиний" из Стамбула.

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Олег Галимов, 10.10.2017, 09:28
Тэги: Новости
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