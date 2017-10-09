Наверх
Евгений Ройзман о задержаниях на пикете в поддержку Навального: «Полиции кричали: твари, предатели России»
15:58, сегодня
Группа ВТБ: объем мобильных платежей превысил 8 млрд рублей
15:56, сегодня
В Нижнем Тагиле полиция ищет мужчину, который избил 12-летнего ребенка
15:52, сегодня1
Михаил Ефремов прочитал стихотворение о работнике "Уралвагонзавода"
15:47, сегодня1
Ежедневный макроэкономический обзор ВТБ: Зазеркалье
Егор Крид встретился со своей бабушкой-экстремалкой из Екатеринбурга
15:27, сегодня
В Екатеринбурге банкротят финансово-юридический институт
15:10, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Газпром вышел наверх из сентябрьской консолидации
14:59, сегодня
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
В центре Екатеринбурга "поплыла" плитка
14:30, сегодня
Готовимся к головным болям: на Землю надвигается аномальная магнитная буря
13:45, сегодня
В Сирии разбился российский бомбардировщик
13:44, сегодня2
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
В Екатеринбурге эвакуировали экономический университет
13:37, сегодня
В Екатеринбурге неопытный водитель Daewoo Nexia вместе с пассажирами врезался в "Газель"
13:26, сегодня
Новые небоскребы и реновация ветхого жилья: в мэрии Екатеринбурга поделились строительными планами
13:14, сегодня2
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
Олега Дудко приговорили к 13 годам колонии строгого режима за покушение на экс-главу УМВД Екатеринбурга
13:04, сегодня
В Екатеринбурге упростили передачу жилья церкви
12:54, сегодня3
Умер телевизионный целитель Аллан Чумак
12:41, сегодня
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
Екатеринбургская миграционная служба переезжает с ВИЗа на Ботанику
12:23, сегодня
Пьяный водитель КамАЗа устроил ДТП с легковушкой в Березовском
12:23, сегодня
Президент Чехии Милош Земан посетит Екатеринбург
11:57, сегодня
ВТБ получил статус работодателя, аккредитованного "Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров"
Строительная компания из Екатеринбурга через суд требует с "Данон" 2 миллиона рублей
11:56, сегодня
Почти половина жителей Свердловской области нуждается в помощи психолога
11:53, сегодня
В Екатеринбурге за нападение на полицейских посадили сына и защищавшую его мать
11:36, сегодня
Дистанционное трудоустройство online: методика и инструментарий
В центре Екатеринбурга временно перестанут останавливаться 22 поезда
11:11, сегодня
В Екатеринбурге выносят приговор Олегу Дудко, стрелявшему в бывшего начальника УМВД города: онлайн-трансляция
11:00, сегодня
"Будущая элита нашей страны": два уральца набрали максимальный балл за три экзамена на ЕГЭ
10:59, сегодня
Капитальный ремонт подвальных помещений: что включает в себя данный вид работ
Утром в Екатеринбурге ограбили очередную "Евросеть"
10:56, сегодня
В Североуральске выбрали нового главу округа
10:33, сегодня
В Екатеринбурге байкер залетел под Lada Granta
10:09, сегодня
Екатеринбургские телеведущие Евгений Енин и Максим Путинцев поменялись каналами
09:47, сегодня
Из-за тумана в Кольцово задерживают рейсы
09:28, сегодня
Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади
08:56, сегодня
В Свердловской области подорожали алкоголь и табак
08:36, сегодня
Жители Екатеринбурга смогут сдать на утилизацию старые градусники, батарейки и компьютеры
08:15, сегодня
Путин назначил главой Омской области председателя свердловского отделения партии «Справедливая Россия»
20:46, 09.10.20172
"С детства мечтала играть в УГМК": новая нападающая клуба Раиса Мусина поделилась мнением о команде, капитане и тренере
20:46, 09.10.2017
В Свердловской области при строительстве домов для сирот похитили 2 миллиона рублей
20:31, 09.10.2017
В Свердловской области у виновника ДТП арестовали машину и шесть охотничьих ружей
19:54, 09.10.2017
Обвиняемому в покушении на экс-главу УМВД Екатеринбурга грозит 11 лет колонии строгого режима
19:21, 09.10.2017
Экс-директора интерната на Ляпустина осудили за выпавшего из окна ребенка
18:47, 09.10.2017
Экс-капитан "Салавата Юлаева" стал игроком "Автомобилиста"
18:03, 09.10.2017
В Екатеринбурге установят баннеры с перепиской семьи Николая II
17:13, 09.10.20172
"Будущее этой технологии – путешествия во времени": НАША пообщалась с уральцем, который создает виртуальные миры
17:04, 09.10.2017
В Екатеринбурге отреставрируют сталинские дома
16:29, 09.10.20171
В Екатеринбурге во время пожара на железнодорожной станции пострадал человек
16:09, 09.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: "Рынки растут несмотря на усиление геополитических рисков"
16:08, 09.10.2017
"Пили сырую воду": в Роспотребнадзоре рассказали о массовом заболевании менингитом в Цыганском поселке Екатеринбурга
16:07, 09.10.2017
ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности "Мой бонус"
15:40, 09.10.2017
Екатеринбуржец, выбросивший с балкона щенка и котят, предстанет перед судом
15:38, 09.10.2017
Британское издание назвало "Екатеринбург Арену" "чокнутым" стадионом России
15:34, 09.10.20171
Как сохранить тепло: советы профессионалов
15:30, 09.10.2017
Александр Поветкин проведет следующий бой в Екатеринбурге
14:56, 09.10.2017

Михаил Ефремов прочитал стихотворение о работнике «Уралвагонзавода»

Михаил Ефремов прочитал стихотворение о работнике "Уралвагонзавода"
16+
Фото: скриншот эфира радиостанции "Эхо Москвы"
Это произошло в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Актер Михаил Ефремов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" прочитал очередное стихотворение Андрея Орлова "Откровения Матильда", посвященное "артисту балета Матильду Кшесинскому".

В одной из частей стихотворения речь идет о вымышленном работнике "Уралвагонзавода", который приходится отцом главному герою.

Мой отец – фрезеровщик Кшесинский Иван,

Он простой, по балетам не ходит,

Он, хочу вам сказать, не последний болван

На уральском вагонном заводе.

Он в свои 60 мужичок ого-го,

Глаз неистовый страстью играет,

Показать, что в наследство я взял от него?

Посмотри, как трико выпирает!

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 10.10.2017, 15:47
Тэги: Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Артур Варов10 октября 2017, 16:08
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Хоккей Выставки Катастрофа Дом-2 Парковки Грипп История Екатеринбурга Транспортная реформа Туризм Взятки Дети Пусть говорят Общественный транспорт Коллекторы Финансы Интервью Репортаж Ту 154 Красота Розыск ЖКХ Дело Пьянкова Горячее Животные Искусство Грипп в Екатеринбурге Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Афиша Транспорт Студенты Ельцин-центр Доска позора Бизнес Путин Баскетбол Спорт Суд Лайфхак Голодовка в колонии Семья Растения Истории 9 мая Экономика Мода 9 мая Самолет Минобороны упал в Якутии Смерть Обрушение крыши на Калинина Волейбол Статистика Ловец покемонов Скандалы Конкурсы Бэби-боксы Мировые новости Мультимедиа Здоровье Новости Дороги Дорожные воины Отношения Происшествия Личное ЧМ-2018 Храм святой Екатерины Эксклюзив Фото Еда Секс История успеха ГИБДД ВУЗ Расстрел МЧС Новости России Горящие авто Ошибки врачей Убийство в Рахмангулово Интернет Жизнь в городе В Египте разбился самолет с российскими туристами Школа Тест Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Отдых Авто Позитив Мотоциклы ДТП Слухи Рейтинг Музыка Скорая помощь Политика Хэллоуин-2015 Видео Кто заработал Екатеринбуржцы в разных странах Мужчины Убийство Ирины Вахрушевой Шоу-бизнес Корь Новый год Производство Экономия Мистика Пожар Медицина ЗАГС Снос монастыря на Качканаре Образование Приостановка полетов в Египет Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Расстрел на Депутатской Погода Знаменитости Кризис и санкции Сибирская язва Высокие технологии Строительство Военный репортаж Взрыв Криминал Культура СМИ Психология Самолет Биатлон Недвижимость Развлечения Крушение самолета под Ростовом ИГИЛ ЖКХ Свердловской области Футбол Опрос Отключение света Уралмаш, Эльмаш Женщины В Екатеринбурге -40 градусов Расписание Приговор Лошагину Скандал с Новиковым Война ритуальных агентств Недвижимость Свердловской области Гололед Религия Необычное Рецензия Новости дня Деньги

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru