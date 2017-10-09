Михаил Ефремов прочитал стихотворение о работнике «Уралвагонзавода»

Это произошло в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
Актер Михаил Ефремов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" прочитал очередное стихотворение Андрея Орлова "Откровения Матильда", посвященное "артисту балета Матильду Кшесинскому".
В одной из частей стихотворения речь идет о вымышленном работнике "Уралвагонзавода", который приходится отцом главному герою.
Мой отец – фрезеровщик Кшесинский Иван,
Он простой, по балетам не ходит,
Он, хочу вам сказать, не последний болван
На уральском вагонном заводе.
Он в свои 60 мужичок ого-го,
Глаз неистовый страстью играет,
Показать, что в наследство я взял от него?
Посмотри, как трико выпирает!
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!