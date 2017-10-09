Михаил Ефремов прочитал стихотворение о работнике «Уралвагонзавода»

16+ Фото: скриншот эфира радиостанции "Эхо Москвы"

Это произошло в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017 Актер Михаил Ефремов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" прочитал очередное стихотворение Андрея Орлова "Откровения Матильда", посвященное "артисту балета Матильду Кшесинскому". В одной из частей стихотворения речь идет о вымышленном работнике "Уралвагонзавода", который приходится отцом главному герою. Мой отец – фрезеровщик Кшесинский Иван, Он простой, по балетам не ходит, Он, хочу вам сказать, не последний болван На уральском вагонном заводе. Он в свои 60 мужичок ого-го, Глаз неистовый страстью играет, Показать, что в наследство я взял от него? Посмотри, как трико выпирает! Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 10.10.2017, 15:47

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 10.10.2017, 15:47Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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