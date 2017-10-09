На свердловчанина возбудили уголовное дело за дебош на борту рейса Екатеринбург – Симферополь

Пьяный пассажир спровоцировал конфликт во время полета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
В отношении 38-летнего пассажира рейса Екатеринбург – Симферополь возбудили уголовное дело за дебош на борту самолета, сообщает ТАСС.
Житель Свердловской области находился во время полета в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина спровоцировал конфликт на борту лайнера по пути в Симферополь, после чего командир воздушного суда сообщил об инциденте в полицию.
В аэропорту самолет уже ожидала оперативно-следственная группа. Полицейские задержали дебошира и доставили в линейный отдел полиции в Симферополе, после чего мужчину направили на медицинское освидетельствование.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулигинство". Расследование инцидента продолжается.