На свердловчанина возбудили уголовное дело за дебош на борту рейса Екатеринбург – Симферополь

Пьяный пассажир спровоцировал конфликт во время полета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В отношении 38-летнего пассажира рейса Екатеринбург – Симферополь возбудили уголовное дело за дебош на борту самолета, сообщает ТАСС.

Житель Свердловской области находился во время полета в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина спровоцировал конфликт на борту лайнера по пути в Симферополь, после чего командир воздушного суда сообщил об инциденте в полицию.

В аэропорту самолет уже ожидала оперативно-следственная группа. Полицейские задержали дебошира и доставили в линейный отдел полиции в Симферополе, после чего мужчину направили на медицинское освидетельствование.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулигинство". Расследование инцидента продолжается.