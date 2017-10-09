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Новые небоскребы и реновация ветхого жилья: в мэрии Екатеринбурга поделились строительными планами

Новые небоскребы и реновация ветхого жилья: в мэрии Екатеринбурга поделились строительными планами
16+
Фото: Википедия
В городе не будут осваивать новые территории, а займутся развитием старых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В центре Екатеринбурга планируется строительство новых небоскребов. Об этом в эфире программы "Открытая студия" рассказал замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, подводя итоги форума 100+.

– Оставаясь компактным городом, мы можем себе позволить создавать высотные объекты. Они будут возникать в центральной части Екатеринбурга. Два существующих небоскреба доказывают,  что уральские компании научились их эксплуатировать, – говорит чиновник.

Тем не менее, Сергей Белышев заявил, что среднеэтажная застройка – более комфортная с точки зрения жизни, и в Екатеринбурге упор будет делаться именно на нее. При этом, новые здания будут строиться только в существующих районах.

– Никаких новых территорий мы осваивать не собираемся, – подчеркнул Алексей Белышев. – Мы говорим об иных системах транспортного моделирования. Мы говорим о развитии общественного транспорта. Мы говорим о реновации жилфонда. Реновация должна идти по мере выбытия старых объектов, особенно индивидуальных жилых, ветхих объектов, 3-4 этажных. Мы двигаемся к тому, чтобы наш город стал современным. Мы заняты развитием застроенных территорий. Для нас это остается приоритетом.

  • В Екатеринбурге уже построены два небоскреба – "Высоцкий" (54 этажа) и башня "Исеть" (52 этажа).

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Игорь Труш, 10.10.2017, 13:14
Тэги: Строительство
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