Олега Дудко приговорили к 13 годам колонии строгого режима за покушение на экс-главу УМВД Екатеринбурга

Прокурор просил для обвиняемого 11 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Суд вынес приговор Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на убийство бывшего начальника городского УВМД Бориса Тимониченко, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

По совокупности статей суд назначил Дудко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы. В отношении Дудко были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: "Покушение на убийство по найму", "Умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов".

Покушение на Тимониченко произошло в феврале 2016 года на улице Родонитовой. Дудко выстрелил в голову Тимониченко и похитил его вещи. Бывшему главе УМВД удалось выжить, позже он опознал нападавшего.

Напомним, гособвинитель просил для Дудко 11 лет колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы.

Трансляцию НАШЕЙ из зала суда читайте здесь.

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