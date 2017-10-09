Почти половина жителей Свердловской области нуждается в помощи психолога

По всему миру сегодня отмечают День психического здоровья.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Во вторник, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. В Екатеринбурге прошла большая пресс-конференция, которая была посвящена оценке психоэмоционального состояния жителей Свердловской области.

По словам Олега Сердюка, главного психиатра Свердловской области и главного врача областной клинической психиатрической больницы, эксперты оценивают психологическое и психическое здоровье уральцев как стабильное. В целом, уровень заболеваемости у нас даже ниже, чем в целом по России. За год к психиатру обращается 2,5% уральцев, эта цифра год от года сильно не меняется. Всего под наблюдением у специалистов находятся 105-107 тысяч человек в области.

Как сказал Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель областной клиники неврозов "Сосновый бор", примерно 40-50% населения нуждается в помощи психологов, психиатров и психотерапевтов. Мрачные симптомы – нарушение сна, галлюцинации, тревожность, суицидальные мысли. С этим надо сразу обращаться к врачу, это признаки психического расстройства.