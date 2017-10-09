Президент Чехии Милош Земан посетит Екатеринбург

Глава европейского государства встретится с Евгением Куйвашевым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В ноябре этого года президент Чешской Республики приедет в Екатеринбург в рамках своего визита в Россию.

По сообщению департамента информационной политики, Земан подтвердил свой приезд на встрече с российской делегацией в Брно. Визит президента ожидается во второй половине ноября.

– Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание, – заявил Земан.

Отмечается, что в первом полугодии 2017 года показатели товарооборота с Чехии и Свердловской области продолжили расти и составили 93,9% от показателя 2016 года, что составляет 171,1 миллиона долларов.

Это шестое место в списке стран-контрагентов Свердловской области.

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