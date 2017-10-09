Строительная компания из Екатеринбурга через суд требует с «Данон» 2 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
В Екатеринбурге строительная компания "АСК-Строй" судится с российским представительством молочной компании "Danon". Иск к АО "Данон Россия" опубликован на официальном сайте свердловского арбитража.
Согласно документам, уральская компания обвиняет "Данон Россия" в незаконном обогащении на 9 миллионов рублей. По этой причине "АСК-Строй" хочет разорвать договор подряда с производителем йогуртов и получить две компенсации общей суммой на два миллиона рублей.
"Данон Россия" решила направить ответный иск. Компания хочет получить неустойку за невыполненные "АСК-Строй" работы в размере 22 миллионов рублей.
- Споры в суде между двумя компаниями продолжаются уже 4 месяца.
- Очередное заседание суда состоится сегодня.
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