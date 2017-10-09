Умер телевизионный целитель Аллан Чумак

Ему было 82 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Москве в возрасте 82 лет скончался Аллан Чумак, который получил известность в 80-х как телевизионный "целитель". О его смерти сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон.

– Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память! – написал Гордон в своем Facebook.

– Это произошло вчера вечером, да. Ушел из жизни человек – этого достаточно, – цитирует жену Аллана Чумака Людмилу "РБК".