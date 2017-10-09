В ближайшие месяцы в Екатеринбурге высадят более полутора тысяч новых деревьев

16+ Фото: Фото: администрация Екатеринбурга/Анна Храновская

На городских улицах прибавится яблонь, груш и сирени. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017 За осень 2017 года в Екатеринбурге посадят почти 1600 новых деревьев. Такую цифру назвали в городской администрации. Работы производит МБУ "Зеленострой". – Основными породами деревьев и кустарников стали яблони, клены, груши, черемуха, спирея, барбарис, кизильник, сирень. В работе используется крупномерный посадочный материал местного производства, выращенный в питомнике "Зеленстроя", – добавили в мэрии Екатеринбурга. В этом году специалисты учреждения уже высадили 504 дерева и 891 кустарник в Екатеринбурге. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 10.10.2017, 17:53

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Игорь Труш , 10.10.2017, 17:53Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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