В центре Екатеринбурга временно перестанут останавливаться 22 поезда

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
В Екатеринбурге на пять дней закроют остановку электричек "Первомайская", сообщается на сайте Свердловской пригородной компании. Причиной временных неудобств станет ремонт на железнодорожных путях.
В связи с этим отменится остановка на станции для следующих поездов:
№ 6617 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург;
№ 6708/6707 сообщением Кунара – Богданович – Екатеринбург-Пасс;
№ 6771 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс;
№ 6760/6759 сообщением Асбест – Екатеринбург-Пасс;
№ 7205 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;
№ 6037 сообщением Аэропорт – Екатеринбург-Пасс;
№ 7207 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;
№ 7251 сообщением Камышлов – Богданович – Екатеринбург-Пасс;
№ 6775 сообщением Егоршино - Екатеринбург-Пасс;
№ 6643 сообщением Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пасс;
№ 7085 сообщением Каменск-Уральский - Екатеринбург;
№ 6763 сообщением Баженово – Екатеринбург-Пасс;
№ 7209 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;
№ 6783 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс;
№ 6607 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пасс;
№ 6461 сообщением Екатеринбург-Пасс – Нижний Тагил;
№ 6703 сообщением Ощепково – Богданович – Екатеринбург-Пасс;
№ 7213 сообщением Керамик – Екатеринбург-Пасс;
№ 6611 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург;
№ 6715 сообщением Богданович – Екатеринбург-Пасс.
С 17 по 20 октября отменяется остановка по остановочному пункту "Первомайская" для следующих поездов:
№ 7203 сообщением Сысерть – Екатеринбург-Сорт;
№ 7211 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт.
- Подвоз пассажиров к остановке "Первомайская" со станции Шарташ будет организован на автобусах. Проезд на них будет бесплатным при наличии билета на электричку.
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