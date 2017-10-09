В центре Екатеринбурга временно перестанут останавливаться 22 поезда

16+ Фото: Архив НАШЕЙ

Это связано с ремонтом на путях. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017 В Екатеринбурге на пять дней закроют остановку электричек "Первомайская", сообщается на сайте Свердловской пригородной компании. Причиной временных неудобств станет ремонт на железнодорожных путях. В связи с этим отменится остановка на станции для следующих поездов: № 6617 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург;

№ 6708/6707 сообщением Кунара – Богданович – Екатеринбург-Пасс;

№ 6771 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс;

№ 6760/6759 сообщением Асбест – Екатеринбург-Пасс;

№ 7205 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;

№ 6037 сообщением Аэропорт – Екатеринбург-Пасс;

№ 7207 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;

№ 7251 сообщением Камышлов – Богданович – Екатеринбург-Пасс;

№ 6775 сообщением Егоршино - Екатеринбург-Пасс;

№ 6643 сообщением Верхний Уфалей – Екатеринбург-Пасс;

№ 7085 сообщением Каменск-Уральский - Екатеринбург;

№ 6763 сообщением Баженово – Екатеринбург-Пасс;

№ 7209 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт;

№ 6783 сообщением Егоршино – Екатеринбург-Пасс;

№ 6607 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пасс;

№ 6461 сообщением Екатеринбург-Пасс – Нижний Тагил;

№ 6703 сообщением Ощепково – Богданович – Екатеринбург-Пасс;

№ 7213 сообщением Керамик – Екатеринбург-Пасс;

№ 6611 сообщением Каменск-Уральский – Екатеринбург;

№ 6715 сообщением Богданович – Екатеринбург-Пасс. С 17 по 20 октября отменяется остановка по остановочному пункту "Первомайская" для следующих поездов: № 7203 сообщением Сысерть – Екатеринбург-Сорт; № 7211 сообщением Керамик – Екатеринбург-Сорт. Подвоз пассажиров к остановке "Первомайская" со станции Шарташ будет организован на автобусах. Проезд на них будет бесплатным при наличии билета на электричку. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 10.10.2017, 11:11

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 10.10.2017, 11:11Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: