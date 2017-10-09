В Екатеринбурге банкротят финансово-юридический институт

Сумма иска превышает миллион рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Екатеринбурге юридическая компания "Уральский правовой дом" подала в арбитражный суд иск о банкротстве Уральского финансово-юридического института, который в 2016 году лишился аккредитации.

В иске компании указана сумма в 1 миллион 50 тысяч рублей, которую ранее взыскал суд. По данным материалов иска на сайте суда, юркомпания оказывала институту услуги в тяжбах о принадлежности здания вуза на улице Карла Либкнехта между супругами-создателями УрФЮИ - Владиславом Назаровым и Анжеликой Виноградовой. Супруги пытались поделить имущество, в итоге владельцем здания вуза остался Назаров.

Летом 2016 года Рособрнадзор лишил УрФЮИ государственной аккредитации и подал иск об аннулировании лицензии вуза. Руководство института настаивает на том, что предписание Рособрнадзора было выполнено и оснований для отзыва лицензии нет.