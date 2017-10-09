В Екатеринбурге эвакуировали экономический университет

Студентов и преподавателей вывели на улицу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
В Екатеринбурге эвакуировали здание Уральского экономического университета (УрГЭУ-СИНХ), сообщают в соцсетях очевидцы.
Эвакуация в вузе началась около часа назад. К зданию университета прибыли пожарные и полицейские, студентов и сотрудников вывели на улицу. По словам официального представителя областного УВМД Валерия Горелых, ничего опасного в УрГЭУ не обнаружили, причин для волнений нет - в вузе проходили плановая отработка действий правоохранительных органов в случае сообщений криминального характера. Спустя час вуз вернулся к работе в обычном режиме.
Между тем пользователи соцсетей обсуждают, не стал ли причиной эвакуации очередной звонок от лжеминеров, которые недавно атаковали Екатеринбург и вынудили силовиков эвакуровать более сотни зданий - школ, детсадов, торговых центров, магазинов, судов, банков, кафе и других.
- Напомним, после массовой эвакуации, которая прошла в городе 29 сентября, полиция возбудила три уголовных дела.
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