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В Екатеринбурге уничтожили 360 килограммов санкционных груш из Германии

В Екатеринбурге уничтожили 360 килограммов санкционных груш из Германии
16+
Фото: пресс-служба екатеринбургской таможни
Их доставили на Урал транзитом через Казахстан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Екатеринбурге уничтожили очередную партию санкционных фруктов. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургской таможни, на этот раз на Верх-Нейвинском полигоне ТБО избавились от 360 килограммов немецких груш.

Запрещенные фрукты таможенники обнаружили в партии продукции, прибывшей из Республики Казахстан.  

– У партии груш весом 360 килограммов мы не нашли никаких документов, что уже является серьезным нарушением, – рассказали на таможне. – К тому же,  клеймо на деревянной паллете, где находились ящики с грушами, свидетельствовало о том, что она изготовлена и промаркирована в Германии. А поскольку эта страна, как известно, поддержала антироссийские санкции, то в отношении ввозимой из нее сельскохозяйственной продукции действуют особые экономические меры.

Незаконные груши решено было уничтожить.

  • С начала года после проверок с участием должностных лиц екатеринбургской таможни было уничтожено более 35 тонн санкционных товаров.

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Игорь Труш, 10.10.2017, 18:29
Тэги: Необычное, Еда
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