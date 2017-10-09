В Екатеринбурге уничтожили 360 килограммов санкционных груш из Германии

Их доставили на Урал транзитом через Казахстан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Екатеринбурге уничтожили очередную партию санкционных фруктов. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургской таможни, на этот раз на Верх-Нейвинском полигоне ТБО избавились от 360 килограммов немецких груш.

Запрещенные фрукты таможенники обнаружили в партии продукции, прибывшей из Республики Казахстан.

– У партии груш весом 360 килограммов мы не нашли никаких документов, что уже является серьезным нарушением, – рассказали на таможне. – К тому же, клеймо на деревянной паллете, где находились ящики с грушами, свидетельствовало о том, что она изготовлена и промаркирована в Германии. А поскольку эта страна, как известно, поддержала антироссийские санкции, то в отношении ввозимой из нее сельскохозяйственной продукции действуют особые экономические меры.