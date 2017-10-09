В Екатеринбурге упростили передачу жилья церкви

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Теперь этим занимаются целых две организации. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017 Комитет по жилполитике займется передачей муниципальной собственности под "крыло" религиозных организаций наряду с Департаментом управления муниципальным имуществом (ДУМИ), о таком решении Екатеринбургской городской думы пишет Znak.com. Распоряжаться нежилой собственностью может ДУМИ, а про жилые помещения в законе ничего не говорилось. Из-за этого возникла юридическая коллизия, из-за которой насельницы Ново-Тихвинского женского монастыря, проживая в кельях (то есть в жилых помещениях), не могут через аппарат ДУМИ получить эти помещения в полноправное владение. Поэтому депутатам Екатеринбургской гордумы предложили передать соответствующие полномочия Комитету по жилищной политике мэрии. Передача муниципального имущества религиозным организациям будет безвозмездной. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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