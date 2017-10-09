В Екатеринбурге выносят приговор Олегу Дудко, стрелявшему в бывшего начальника УМВД города: онлайн-трансляция

Обвинение запросило для подсудимого 11 лет колонии строгого режима.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

Сегодня в Чкаловском районном суде вынесут приговор Олегу Дудко. Мужчина обвиняется в покушении на убийство экс-главы екатеринбургского УМВД Бориса Тимониченко.

Против Дудко возбудили несколько уголовных дел, среди которых "Покушение на убийство по найму", "Умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Похищение у гражданина паспорта и других важных личных документов".

По данным следствия, между сожительницей Дудко, которая работает арбитражным управляющим, произошел конфликт с исполнительным директором одной из уральских компаний. Дудко, узнав об этом, сжег Land Cruiser, который принадлежал супруге исполнительного директора. Для этого обвиняемый следил за автомобилем с февраля по апрель 2015 года, а затем поджег его во дворе дома на улице 8 Марта.

Покушение на Тимониченко произошло рано утром 19 февраля 2016 года. По версии следствия, Дудко два года выслеживал бывшего главу городского УМВД. В подъезде дома на Ботанике он подкараулил Тимониченко и выстрелил в него из самодельного пистолета. Похитив вещи раненого Тимониченко, обвиняемый скрылся. Пуля, однако, не задела жизненно важные органы, Тимониченко остался жив и смог опознать стрелявшего.

Гособвинитель запросил для Дудко 11 лет колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

11.05. Судья зачитывает длинный список обвинений.

11.10. Судья отмечает, что Дудко согласился с тем, что он поджег автомобиль. На этой фразе судьи Дудко утвердительно кивнул головой.

11.13. Покушение произошло в доме по улице Роднонитовой.

- Произвел один выстрел в голову из неустановленного оружия, - говорит судья.

Напомним, ранее в ходе следствия следователи сообщали, что пистолет был самодельным.

11.17. Судья перечисляет обширный список ранений, который получил Тимониченко в результате выстрела. Среди них повреждение костей носа, мягких тканей лица, шеи и головы.

11.20. По словам судьи, Дудко хранил и перевозил целый арсенал оружия, среди которых: боевые запалы, осколочная граната, обрез ружья, патроны для нарезного и гладкоствольного оружия. Он хранил это в квартире в доме № 7 на улице Таежной в Екатеринбурге.

11.26. Судья рассказывает о том, что уголовное дело предполагаемого подельника Дудко Казакова выделено в отдельное производство (в основном он выполнял функции водителя, а также помогал в слежке и поджоге автомобиля). Свою вину он полностью признал, добавив, что не знал о планах Олега Дудко напасть на Тимониченко.

11.30. Судья зачитывает показания Казакова, касаемые поджога автомобиля Land Cruiser, в котором также обвиняют Дудко. По словам свидетеля, он подъехал к дому Дудко, тот вышел с двумя 5-литровыми канистрами. Они поехали на заправку, где залили в канистры бензин и солярку. Потом подельники поехали на 8 Марта, 194, где подожгли машину.

11.36. Поджог Дудко совершил из-за конфликта его гражданской жены Насыровой с неким бизнесменом.

- Поджог был совершен из мести, - подытоживает судья.

Ущерб в результате поджога внедорожника составил около 2,8 миллиона рублей. Инцидент произошел 4 апреля 2015 года.

11.43. Казаков познакомимся с Дудко в 2011 году. При знакомстве Дудко рассказывал, что он действующий сотрудник спецслужб. По словам Казакова, он несколько раз решал его проблемы одним телефонным звонком, также он помогал в лечении матери Казакова.

11.47. По словам свидетеля, он бесприкословно доверял Дудко. Тот уверял, что Тимониченко занимается промышленным шпионажем, для этого за ним необходимо установить слежку.

11.49. Ближе к дню нападения Дудко сообщил, что собирается похитить Тимониченко. О предполагаемом нападении Казаков ничего не знал.

11.50. При этом Олег Дудко уверял, что доверяет лишь Казакову, поэтому операция должна проводиться лишь ими, иначе возможна утечка информации.

11.52. Около 6 утра 19 февраля 2016 года Дудко подъехал к дому Казакова. После этого они поехали к дому Тимониченко.

11.54. По словам Казакова, нападение на Тимониченко планировалось осуществить раньше, но его пришлось отложить, так как у Дудко начался запой.

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