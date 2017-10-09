В Невьянске без отопления остались 15 жилых домов, детсад, школа и реабилитационный центр

Городу дополнительно выделили 6 миллионов рублей из резервного фонда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Невьянске из-за коммунальной аварии без тепла остались 15 пятиэтажных жилых домов, школа, детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает портал mchsmedia.

Малышей из детсада отправили в близлежащие детские сады, младшеклассников из оставшейся без отопления школы перевели на дистанционное обучение, ученики старших классов учатся по расписанию. Часть воспитанников реабилитационного центра разместили в детском доме "Таватуй", еще часть отправили домой к сотрудникам центра.

Сотрудники МЧС проводят замер температуры в жилых домах, поквартирные обходы с разъяснениями правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

По поручению губернатора Свердловской области городу выделили дополнительно 6 миллионов рублей на устранение коммунальной аварии. Ремонтные работы ведут восстановительные бригады и семь спецмашин.