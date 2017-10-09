В Североуральске выбрали нового главу округа

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Завтра он вступит в должность. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017 В Североуральске выбрали нового главу городского округа. Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, им стал Василий Матюшенко, который исполнял обязанности главы администрации. Он вступит в свою должность с 11 октября. – Дума Североуральского городского округа решила: избрать Главой Североуральского городского округа Матюшенко Василия Петровича, – говорится в сообщении думы. Конкурентами Матюшенко были директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова и и.о. замглавы администрации Владимир Гусаков. До этого в Североуральске действовала двуглавая система власти. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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