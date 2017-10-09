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В Североуральске выбрали нового главу округа

В Североуральске выбрали нового главу округа
16+
Фото: Google Maps
Завтра он вступит в должность.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В Североуральске выбрали нового главу городского округа. Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, им стал Василий Матюшенко, который исполнял обязанности главы администрации. Он вступит в свою должность с 11 октября.

– Дума Североуральского городского округа  решила: избрать Главой Североуральского городского округа Матюшенко Василия Петровича, – говорится в сообщении думы.

Конкурентами Матюшенко были директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова и и.о. замглавы администрации Владимир Гусаков.

  • До этого в Североуральске действовала двуглавая система власти. 

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Олег Галимов, 10.10.2017, 10:33

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