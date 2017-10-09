В Североуральске выбрали нового главу округа

Завтра он вступит в должность.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017
В Североуральске выбрали нового главу городского округа. Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, им стал Василий Матюшенко, который исполнял обязанности главы администрации. Он вступит в свою должность с 11 октября.
– Дума Североуральского городского округа решила: избрать Главой Североуральского городского округа Матюшенко Василия Петровича, – говорится в сообщении думы.
Конкурентами Матюшенко были директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова и и.о. замглавы администрации Владимир Гусаков.
- До этого в Североуральске действовала двуглавая система власти.
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