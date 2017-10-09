В Свердловской области подорожали алкоголь и табак

При этом большая часть продуктов подешевела.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

С начала 2017 года потребительская инфляция в Свердловской области составила 1,3%. По данным Свердловскстата, это в три раза меньше, чем в прошлом году.

Цены на продовольственные товары выросли всего на 0,1%, а стоимость минимального набора продуктов составила 3961,8 рубля.

В числе подорожавших товаров оказались мороженное (9,1%), сыры (6,3%), алкогольные напитки (4,9%), молоко (2,4%), хлеб (2,2%).

При этом большинство товаров все же подешевело. В их числе сахар-песок (16,5%), яйца куриные (10,6%), плодоовощная продукция (9,3%).

Из непродовольственных товаров в цене выросли школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (8,9%), табачные изделия (5%). Бензин подорожал на 3,8%.

Коммунальные услуги стали дороже на 5,4%, жилищные – на 3,4%.

На 15,8% стала дороже отправка писем внутри страны.

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