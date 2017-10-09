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Врачи оценили психическое состояние уральцев

Врачи оценили психическое состояние уральцев
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В День психического здоровья специалисты рассказали об осенней хандре, суицидах и борьбе со стрессами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В среднем за год к психиатрам обращается до 2,5% взрослых уральцев. Такие данные озвучили во Всемирный день психического здоровья эксперты из Екатеринбурга: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области (на фото в центре) и Михаил Перцель (на фото справа), главный областной психотерапевт.

перцель

По словам Михаил Перцеля, который возглавляет клинику неврозов, в регионе снижается количество случаев самоубийства.

–  Всемирная организация здравоохранения вывела такую цифру: 20 суицидов на 100 тысяч населения - это критический порог. На Урале в 2016 году этот показатель был 16. Поэтому мы говорим о том, что на Урале тревожных тенденций нет. Более того,  количество суицидов снижается,  заявил Михаил Перцель.

Олег Сердюк добавил, что за год в регионе происходит 300-350 попыток суицидов среди детей. В каждом случае с ребенком работает психиатрическая служба. 

олег сердюк

– О любой попытке самоубийства сообщается специальной службе, и в дальнейшем она работает с самим пострадавшим ребенком и его семьей.

В целом, врачи оценивают психическое здоровье жителей Свердловской области как стабильное. Уровень заболеваемости у нас даже ниже, чем в целом по России. Всего под наблюдением у специалистов находятся 105-107 тысяч человек в области.

По словам специалистов, такое понятие как сезонная или осенняя хандра часто раздуто СМИ.

– Порой человек и не чувствует ничего особенного, а все вокруг говорят о депрессиях и хандре. И человек попадает под влияние, – говорит Михаил Перцель. – В сезонном снижении настроения и работоспособности нет ничего необычного, это нормальная реакция организма человека на смену погоды, уровня солнечной активности, перепадов температуры.

В этом году День психического здоровья посвящен комфорту и хорошему самочувствию на рабочем месте. По мнению экспертов, если коллеги стали вас раздражать "больше обычного", у вас немотивированно часто портится настроение, есть нарушение сна, - это могут быть симптомы стресса. А вот когда силу набирают уже совсем мрачные проявления - галлюцинации, тревожность, суицидальные мысли, то следует обращаться к врачу, ведь это признаки психического расстройства.   

– Примерно 40-50% населения нуждается в помощи психолога, психотерапевта или психиатра. В этом нет ничего постыдного, это цивилизованное отношение к своему здоровью, – говорят врачи.

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Галина Исакова, 10.10.2017, 16:55
Тэги: Медицина, Здоровье, Жизнь в городе
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