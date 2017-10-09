Врачи оценили психическое состояние уральцев

В День психического здоровья специалисты рассказали об осенней хандре, суицидах и борьбе со стрессами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.10.2017

В среднем за год к психиатрам обращается до 2,5% взрослых уральцев. Такие данные озвучили во Всемирный день психического здоровья эксперты из Екатеринбурга: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области (на фото в центре) и Михаил Перцель (на фото справа), главный областной психотерапевт.

По словам Михаил Перцеля, который возглавляет клинику неврозов, в регионе снижается количество случаев самоубийства.

– Всемирная организация здравоохранения вывела такую цифру: 20 суицидов на 100 тысяч населения - это критический порог. На Урале в 2016 году этот показатель был 16. Поэтому мы говорим о том, что на Урале тревожных тенденций нет. Более того, количество суицидов снижается, – заявил Михаил Перцель.

Олег Сердюк добавил, что за год в регионе происходит 300-350 попыток суицидов среди детей. В каждом случае с ребенком работает психиатрическая служба.

– О любой попытке самоубийства сообщается специальной службе, и в дальнейшем она работает с самим пострадавшим ребенком и его семьей.

В целом, врачи оценивают психическое здоровье жителей Свердловской области как стабильное. Уровень заболеваемости у нас даже ниже, чем в целом по России. Всего под наблюдением у специалистов находятся 105-107 тысяч человек в области.

По словам специалистов, такое понятие как сезонная или осенняя хандра часто раздуто СМИ.

– Порой человек и не чувствует ничего особенного, а все вокруг говорят о депрессиях и хандре. И человек попадает под влияние, – говорит Михаил Перцель. – В сезонном снижении настроения и работоспособности нет ничего необычного, это нормальная реакция организма человека на смену погоды, уровня солнечной активности, перепадов температуры.

В этом году День психического здоровья посвящен комфорту и хорошему самочувствию на рабочем месте. По мнению экспертов, если коллеги стали вас раздражать "больше обычного", у вас немотивированно часто портится настроение, есть нарушение сна, - это могут быть симптомы стресса. А вот когда силу набирают уже совсем мрачные проявления - галлюцинации, тревожность, суицидальные мысли, то следует обращаться к врачу, ведь это признаки психического расстройства.

– Примерно 40-50% населения нуждается в помощи психолога, психотерапевта или психиатра. В этом нет ничего постыдного, это цивилизованное отношение к своему здоровью, – говорят врачи.

Ранее НАША писала:

Год назад екатеринбуржцев напугал абсолютно голый мужчина, который курсировал прямо по улицам Вторчермета.

30 процентов россиян имеют ген, связанный с предрасположенностью к депрессиям и суицидальному поведению.

"Это нормально, когда осенью все бесит": советы врачей и психологов, как сохранить здоровье и настроение.

Позвольте себе лениться: психолог рассказал, как восстанавливать силы при сильной усталости.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!