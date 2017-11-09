Дети, пострадавшие в ДТП под Ярославлем, вернутся в Екатеринбург сегодня ночью

Девять школьников пока остаются в больнице Ростова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Школьники из Екатеринбурга, которые пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области, вернутся на Урал в ночь на субботу, 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городской мэрии.

– 21 ребенок в сопровождении 3 взрослых наставников возвращается поездом из Москвы в Екатеринбург. Их прибытие в родной город ожидается сегодня ночью, ориентировочно в 3.17 местного времени. На вокзале их будут встречать представители Департамента образования Администрации Екатеринбурга и специалисты МЧС, – добавили в мэрии.

В больнице Ростова остаются 9 юных уральцев, еще 7 школьников проходят лечение в медучреждении Ярославля, а одного из детей забрал домой приехавший за ним отец.

Авария произошла 8 ноября, автобус с детьми столкнулся с грузовиком.

В ДТП погиб водитель автобуса.

Всего в автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети. Все они ученики екатеринбургских школ № 200, 202 и 120.

Среди пострадавших была дочь депутата из Екатеринбурга Дмитрия Головина.

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