В Екатеринбурге до конца ноября можно бесплатно проверить содержание сахара в крови

В этом месяце отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

С 10 ноября и до конца месяца екатеринбуржцы смогут бесплатно проверить содержание сахара в крови, рассказали в Центре медицинской профилактики.

Акция приурочена к тому, что во вторник, 14 ноября, по календарю идет Всемирный день борьбы с диабетом.

По данным Центра медпрофилактики, в Свердловской области сахарным диабетом болеют более 145 тысяч человек, но на самом деле эти цифры в 2–3 раза выше. И лучше оперативно предотвратить появление диабета, узнав результаты анализов.