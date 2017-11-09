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В Екатеринбурге до конца ноября можно бесплатно проверить содержание сахара в крови

В Екатеринбурге до конца ноября можно бесплатно проверить содержание сахара в крови
16+
Фото: pixabay.com
В этом месяце отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

С 10 ноября и до конца месяца екатеринбуржцы смогут бесплатно проверить содержание сахара в крови, рассказали в Центре медицинской профилактики.
 
Акция приурочена к тому, что во вторник, 14 ноября, по календарю идет Всемирный день борьбы с диабетом. 
 
По данным Центра медпрофилактики, в Свердловской области сахарным диабетом болеют более 145 тысяч человек, но на самом деле эти цифры в 2–3 раза выше. И лучше оперативно предотвратить появление диабета, узнав результаты анализов.
  • Проверить уровень сахара в крови можно бесплатно в рамках комплексного обследования в Центре здоровья на Карла Либкнехта, 8б.
  • Для обследования необходима предварительная запись по телефону 371-15-45.

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Марина Подкорытова, 10.11.2017, 20:57
Тэги: Здоровье, Жизнь в городе
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