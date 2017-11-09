Фотограф из Ирбита снял на видео редкое северное сияние

Оно сопровождалось свечением атмосферы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017
Фотограф из Ирбита Илья Янковский заснял на фото и видео северное сияние на северо-востоке Свердловской области.
По словам самого фотографа, в этот раз сияние прошло одновременно с другим редким явлением – ярко выраженным собственным свечением атмосферы.
– Свечение атмосферы присутствует всегда, но иногда становится более заметным. Причины изменчивости явления до конца не выяснены, но вполне вероятно, что это связано с геомагнитной активностью, – написал Илья на своей странице "ВКонтакте".
- Северное сияние было видно с 14 по 17 сентября. Илье удалось снять начало бури, вспышку активности в ночь на 16 и 17 число.
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