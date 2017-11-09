Лучший участковый Екатеринбурга работает на Уралмаше

Корреспондент НАШЕЙ пообщался с победителем городского этапа конкурса.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Сегодня в Екатеринбурге в торжественной обстановке подвели итоги конкурса "Народный участковый". Его победителем стал Евгений Светлов.

Мужчине всего 25 лет. Причем, по образованию он педагог, но после службы в армии решил стать полицейским.

Евгений с детства живет на Уралмаше, где и работает участковым с 2013 года. Сейчас он заочно получает юридическое образование.

Корреспондент НАШЕЙ пообщался с полицейским, который стал лучшим участковым города, обойдя ближайшего соперника более чем на тысячу голосов.

– Как пришли в полицию?

– В полицию пошел по примеру отца, который 22 года прослужил в милиции так же, как и я, на Уралмаше. Решил пойти по его стопам и пошел в тот же отдел, где он служил. А в армии я служил в 55-й дивизии МВД (тогда еще была милиция). В мои обязанности входила охрана метрополитена. Мне понравилось, поэтому после армии я решил продолжить карьеру в полиции.

– Расскажите подробнее о своей работе. С чем чаще всего к вам обращаются люди?

– В основном идут с проблемами, связанными с соседями: громко слушают музыку, делают ремонт. Бывают семейные конфликты.

– На работе когда-нибудь приходилось если не применять, то хотя бы доставать оружие.

– Нет, оружие применять на работе не приходилось.

– Каким-нибудь спортом увлекаетесь?

– Да, занимаюсь лыжными гонками, учувствую в соревнованиях. Когда служил в армии, занимался САМБО. Сейчас на все времени не хватает, после работы стараюсь больше проводить времени с семьей.

– У вас уже есть дети?

– Да, у меня двойня: мальчик и девочка, им по полтора года.

– Как супруга относится к тому, что много времени проводите на работе?

– Пока терпит (смеется), и большое ей за это спасибо.

– Обрадовались, что стали лучшим участковым?

– Конечно. Очень обрадовался, когда узнал. Это было неожиданно. Спасибо всем людям, кто за меня проголосовал.

С Днем работника внутренних дел полицейских поздравляли в цирке.

– Вы работаете на Уралмаше. Наверняка, нередко приходится сталкиваться с людьми, недавно освободившимися из мест не столь отдаленных. Как выстраиваете с ними отношения?

– Таких людей мы сразу ставим на учет и ведем строгий контроль. Я с ним знакомлюсь, делаю фотоотчет, проверяю, с кем такой человек живет, чем занимается, куда ходит. Если потом совершается какое-то преступление, и оно попало на камеру видеонаблюдения, можно открыть фототеку участка и установить личность. Хотя я их всех и так знаю в лицо.

– В нерабочее время реагируете, если, например, дебошира пьяного встречаете?

– Конечно! Никогда мимо не пройду, всегда замечание сделаю. Люди, конечно, по-разному реагируют. Кто-то понимает, кто-то нет. Иногда приходится говорить, что я полицейский, тогда сразу успокаиваются. Однажды после работы зашел в магазин. Мимо меня прошел мужчина с бутылкой пива и, не расплатившись, вышел. Я за ним побежал, догнал, вернул в магазин, вызвал экипаж. Надеюсь, он больше не будет совершать преступления.

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