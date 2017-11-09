Гостиницу «Исеть» реконструируют за 9,9 миллионов рублей

Власти хотят "обеспечить деятельность объекта".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Из бюджета Свердловской области в следующем году выделят деньги на реконструкцию гостиницы "Исеть", сообщает Znak.com. Здание является одним из самых известных памятников конструктивизма. Точная сумма инвестиций составит 9,9 миллионов рублей.

Накануне комитет по бюджету ЗакСО принял бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы в первом чтении. Согласно опубликованному проекту бюджета, выделить средства планируется в 2018 году в рамках мероприятий по развитию туризма.

Сообщается, что средства пойдут на "обеспечение деятельности объекта".