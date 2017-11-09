Обвиняемого в поджоге памятника Ельцину в Екатеринбурге депортируют на родину

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Игоря Щуку, обвиняемого по статье "Вандализм" за поджог памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге, депортируют из России.

Верх-Исетский районный суд принял решение выдворить из страны национал-большевика и сторонника партии "Другая Россия" Игоря Щуку. Его признали виновным в нарушении режима пребывания на территории РФ. Мужчину депортируют в Белоруссию. Сейчас Щука находится в центре временного содержания иностранцев, сообщает Znak.com. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за вандализм.

Напомним, сторонники "Другой России" пытались поджечь памятник первому президенту России возле Ельцин Центра во время своей акции 7 ноября. По версии следствия, Щука подошел к памятнику с пакетом бутылок, в которых был бензин, и поджег его.

Незарегистрированная партия "Другая Россия" создана писателей Эдуардом Лимоновым. Он же создал «Национал-большевистскую партию», на данный момент запрещенную в России.

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