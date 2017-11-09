Под Екатеринбургом людей хоронили на фермерской земле

Так же в уральской столице нашли нарушения при кремировании.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Прокуратура Асбеста выявила нарушения в работе специализированной похоронной службы "Ритуал". Так в городском морге в течение долгого времени хранились трупы, которые должны были захоронить. Речь идет об умерших, у которых не было близких.

Нарушения нашлись и при организации похоронного дела и оказании услуг по погребению умерших на кладбищах Екатеринбурге, Ирбитском и Каменском районах.

В Горном щите предприниматель организовывал захоронения людей на сельской земле. Он оштрафован на 100 тысяч рублей, а суд обязал его прекратить данную деятельность.

На кладбищах в Кушвы, Североуральска, Верхней Пышмы и Ирбита нарушены требования СанПиНа. Отсутствовали площадки для мусоросборников, территории кладбищ не были благоустроены.

Грубые нарушения нашли на екатеринбургском "Комбинате специализированного обслуживания", где кремируют трупы. Предприятие не организовало санитарно-защитную зону, лабораторные исследования уровня загрязнения воздуха в зоне выбросов не проведены. Нарушения должны быть устранены до мая 2019 года.

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