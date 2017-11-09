Холодно, но без осадков: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге

Днем температура воздуха не поднимется выше нуля градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В субботу, 11 ноября, в Екатеринбурге будет облачно и без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбик термометра будет держаться на отметке ноль градусов. Ветер юго-западный, силой до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 12 ноября, екатеринбуржцев ждет аналогичная погода. По данным Уральского гидрометцентра, в этот день осадков в городе не будет, погода ожидается облачная. Ночью будет чуть холоднее - до -6 градусов, днем по-прежнему около нуля. Ветер сменится на юго-западный и станет слабее - до 7 метров в секунду.